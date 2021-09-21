Принца Гаррі, його дружину Меган Маркл і королівську сім'ю публічно висміяли на церемонії вручення телевізійної премії " Еммі-2021»
73-у церемонію вів популярний комік Седрік, від якого британською королівською родиною і дісталося.
Приводом згадати про них стало те, що серіал «Корона» про життя британських монархів завоював «Еммі» в категорії «Кращий драматичний серіал».
"Якою б великою не була "Корона" [мова про серіал - прим. ред.], вона меркне в порівнянні з реальною монархією», - заявив актор зі сцени.
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57-річний комікс висміяв гучне інтерв'ю герцога і герцогині Сассекських з Опрою Вінфрі, в якому Меган, як відомо, заявила, що у іншої королівської сім'ї були питання про те, наскільки темною буде шкіра їх дворічного сина Арчі, коли вона був вагітна.
"Меган звинувачує цього хлопчика в тому, що він зрікся престолу швидше, ніж Едді Мерфі, у фільмі «Поїздка в Америку». Навіть не віриться, що вони говорили про маленького Арчі. Наскільки темним буде ця дитина!». – говорив Сэдрик.
"Їм потрібен маленький Арчі! Чарльз не вміє танцювати, а хто ще навчить їх, як грати в TikTok, я просто бачу це зараз, малюк Арчі з королевою...", - продовжив він.
Потім Седрік поділився своїм баченням Арчі і королеви Єлизавети, що знімають відео в TikTok.
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