Принца Гаррі, його дружину Меган Маркл і королівську сім'ю публічно висміяли на церемонії вручення телевізійної премії " Еммі-2021»

73-у церемонію вів популярний комік Седрік, від якого британською королівською родиною і дісталося.

Приводом згадати про них стало те, що серіал «Корона» про життя британських монархів завоював «Еммі» в категорії «Кращий драматичний серіал».

"Якою б великою не була "Корона" [мова про серіал - прим. ред.], вона меркне в порівнянні з реальною монархією», - заявив актор зі сцени.

57-річний комікс висміяв гучне інтерв'ю герцога і герцогині Сассекських з Опрою Вінфрі, в якому Меган, як відомо, заявила, що у іншої королівської сім'ї були питання про те, наскільки темною буде шкіра їх дворічного сина Арчі, коли вона був вагітна.

"Меган звинувачує цього хлопчика в тому, що він зрікся престолу швидше, ніж Едді Мерфі, у фільмі «Поїздка в Америку». Навіть не віриться, що вони говорили про маленького Арчі. Наскільки темним буде ця дитина!». – говорив Сэдрик.

"Їм потрібен маленький Арчі! Чарльз не вміє танцювати, а хто ще навчить їх, як грати в TikTok, я просто бачу це зараз, малюк Арчі з королевою...", - продовжив він.

Потім Седрік поділився своїм баченням Арчі і королеви Єлизавети, що знімають відео в TikTok.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон хитро помстилася принцу Гаррі в особливий для нього день: "дійсно зачепило..."

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі в обіймах молодої красуні змусив Маркл приревнувати: "Меган занервувала, побачивши..."

Також Politeka писала, що подруга Меган Маркл помстилася Кейт Міддлтон і принцу Вільяму за образи: інцидент потрапив на відео