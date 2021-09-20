Герцогиня Кэмбриджская впервые вышла в свет после некоторого перерыва. Событие обозначилось скандалом

Дело в том, что Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, посетила 15 сентября базу королевских ВВС Брайз-Нортон в Оксфордшире, где пообщалась с военными, участвовавшими в эвакуации людей из захваченного талибами Афганистана. Соответствующие кадры опубликованы на ее официальной страничке в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Некоторые королевские эксперты уверены, что Кейт не просто так выбрала именно этот день для посещения военной базы. Ее деверь, принц Гарри, как раз отмечал свое 37-летие. А для него, как для бывшего военнослужащего, служба которого проходила именно в Афганистане, это, скорее всего, было весьма обидно.

Королевский репортер Шарлотта Гриффитс и редактор Daily Mail Diary Ричард Иден сошлись во мнении, что Кейт, таким образом, отплатила принцу Гарри за побег из дворца с Меган Маркл. Брат принца Уильяма вполне мог подумать, что лучше бы справился с этой ролью, чем Миддлтон. А еще, возможно, это заставило его загрустить о прошлой жизни.

«Всем известно, что Гарри все еще хочет заниматься именно этим, ведь он как-то сказал: «Я хотел бы продолжить выполнять военные обязанности в королевской семье», - предположила Гриффитс.

По ее словам, "это действительно зацепило" принца Гарри. Особенно потому, что связано с Афганистаном.

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