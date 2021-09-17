Принц Гарри и Меган Маркл, отказавшиеся от королевских титулов, влипли в новый скандал

Так, журнал Time опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных людей планеты, в который вошли и Гарри с Меган. Пользователи бурно обсуждают событие, так как недоумевают, почему парочка удостоилась такой чести, ведь Мегзит произошел в прошлом году, а в этом, кроме нескольких интервью и рождения дочери, они ничем не выделились.

Еще одной причиной горячих споров стало фото принца и его супруги на обложке журнала. Гарри будто прячется за широкой спиной Меган, присев, чтобы быть с ней вровень ростом. Внук Елизаветы ІІ положил руку на плечо возлюбленной, мол, ища поддержки. Многим это фото показалось либо шуткой, либо большой ошибкой. Оно якобы подтверждает положение Гарри в роли "подкаблучника" в их семье с Меган.

"Обложка этого журнала действительно отражает динамику их отношений"; "Большая шутка 😂😂"; "Это ужасно отредактировано и отфотошоплено 🤦🏻‍♀️"; "Почему он прячется за ней? - как в жизни 😂 - она лев ♌️ женщина-сила в любых отношениях - марионетка гарри 😂 - он боится камеры - Он похож на маленького мальчика - да! Почему! Он принц, а не она - Потому что ему стыдно"; "пожалуйста, удалите, это ужасно"; "Подскажите, пожалуйста, это шутка или какая-то ошибка ?? 🤢🤢", - комментируют в Сети.

При этом, поговаривают, что принц Гарри и Маркл просят аудиенции у Елизаветы ІІ с намерением помириться.

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