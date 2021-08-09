Бывшая актриса, герцогиня Сассекская и жена принца Гарри, Меган Маркл, еще до скандалов в королевской семье перессорилась и со своими родственниками тоже
Как известно, у герцогини натянутые отношения с отцом, сестрой и братом. Так, ее старшая сестра Саманта недавно выпустила книгу с мемуарами, раскрыв "истинное лицо" Меган. Женщина детально рассказывает об их детстве, которое прошло в Лос-Анджелесе. Она утверждает, что ее младшая сестра - настоящий нарцисс, помешана на себе и своей жизни.
Брат Меган ничуть не лучше. Томас Маркл-младший стал участником австралийской адаптации знаменитого реалити-шоу «Большой брат». В промо, появившемся в Сети, Томас признался, что предупреждал принца Гарри еще до свадьбы о характере Меган.
«Я сказал принцу Гарри, что я думаю, что она "разрушит твою жизнь". Она совершенно пустая», - заявил он во всеуслышание.
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Пользователи с жаром обсуждают выходку брата герцогини:
"Неужели брат Меган Маркл является «VIP-персоной»? Представьте, что вы постоянно нападаете на свою сестру и прославляетесь именно этим. Надеюсь, он будет выселен первым!"
"Меган Маркл видела это промо и уже пытается запретить его выход в эфир"
"Не фанат Меган или Гарри, но ее семья ничем не лучше. Думаю, яблоко недалеко от дерева падает"
"Интересно, сколько они заплатили брату Меган, чтобы он сказал это! И очень низко с его стороны соглашаться"
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл всколыхнули дворец новым заявлением.
Как сообщала Politeka, отец Меган Маркл решил пойти на кардинальный шаг по отношению к дочери и принцу Гарри.
Также Politeka писала, что Меган Маркл удивила поступком после совета жены принца Чарльза.