Бывшая актриса, герцогиня Сассекская и жена принца Гарри, Меган Маркл, еще до скандалов в королевской семье перессорилась и со своими родственниками тоже

Как известно, у герцогини натянутые отношения с отцом, сестрой и братом. Так, ее старшая сестра Саманта недавно выпустила книгу с мемуарами, раскрыв "истинное лицо" Меган. Женщина детально рассказывает об их детстве, которое прошло в Лос-Анджелесе. Она утверждает, что ее младшая сестра - настоящий нарцисс, помешана на себе и своей жизни.

Брат Меган ничуть не лучше. Томас Маркл-младший стал участником австралийской адаптации знаменитого реалити-шоу «Большой брат». В промо, появившемся в Сети, Томас признался, что предупреждал принца Гарри еще до свадьбы о характере Меган.

«Я сказал принцу Гарри, что я думаю, что она "разрушит твою жизнь". Она совершенно пустая», - заявил он во всеуслышание.

SNEAK PEEK: Get ready! The VIPs are coming! #BBAUvip coming soon to Channel 7 pic.twitter.com/BvZqyAeKHE — Big Brother AU (@BigBrotherAU) August 8, 2021

Пользователи с жаром обсуждают выходку брата герцогини:

"Неужели брат Меган Маркл является «VIP-персоной»? Представьте, что вы постоянно нападаете на свою сестру и прославляетесь именно этим. Надеюсь, он будет выселен первым!"

"Меган Маркл видела это промо и уже пытается запретить его выход в эфир"

"Не фанат Меган или Гарри, но ее семья ничем не лучше. Думаю, яблоко недалеко от дерева падает"

"Интересно, сколько они заплатили брату Меган, чтобы он сказал это! И очень низко с его стороны соглашаться"

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл всколыхнули дворец новым заявлением.

Как сообщала Politeka, отец Меган Маркл решил пойти на кардинальный шаг по отношению к дочери и принцу Гарри.

Также Politeka писала, что Меган Маркл удивила поступком после совета жены принца Чарльза.