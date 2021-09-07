Пока Меган Маркл сидела с детьми принц Гарри проводил время в компании соблазнительной спортсменки

Как сообщает Politeka.net, принц Гарри, который увез свою семью подальше из Великобритании, заставил жену Меган Маркл приревновать. Оказалось, что монарх посетил благотворительное мероприятие – матч по поло – в Колорадо, пока его супруга сидела с детьми – сыном Арчи и новорожденной дочкой Лилибет. И все бы ничего, но на фото с мероприятия принц Гарри позирует в компании соблазнительной молодой спортсменки Райли Ганзи. Об этом сообщает издание New Idea.

По данным источника издания, Меган была в ярости, когда увидела снимок в соцсети после благотворительного матча. На нем Гарри стоит в обнимку с 24-летней спортсменкой, а рядом с ними еще двое членов команды. И именно близость мужа с молодой девушкой на фото заставила Меган ревновать.

"Меган заволновалась, увидев Райли – талантливую, красивую и веселую", - отмечет источник. Также он добавил, что родители молодой спортсменки лично знакомы с королевской семьей принца Гарри.

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