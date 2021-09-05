Принц Гарри и Меган Маркл попросили аудиенции у Королевы Елизаветы II

Как сообщает Politeka.net, британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл неожиданно обратились в королевский дворец с просьбой о встрече с Королевой Елизаветой II. Оказалось, что супруги решили познакомить Ее Величество с правнучкой принцессой Лилибет, которую Маркл родила несколько месяцев назад. Об этом сообщает издание The Sun, ссылаясь на свои источники при королевском дворе.

По данным издания, люди были шокированы таким предложением Гарри и Меган. "Они могут искренне хотеть увидеть Королеву, но это решение впечатляет", - отмечает источник, добавив, что внук и его жена доставили много хлопот Королеве.

Очевидно, имеется в виду решение принца Гарри покинуть Великобританию и перебраться с семьей в США, а также отречься от королевских обязанностей. Кроме того, не так давно шуму наделало скандальное интервью Гарри и Меган, в котором они обвинили дворец в проявлениях расизма и сильном давлении на них.

Как отмечает издание, Королева пока не дала согласия на визит принца Гарри и Меган Маркл во дворец, хотя она несомненно хотела бы познакомится с правнучкой Лилибет.

Напомним, Старший брат герцогини Сассекской Меган Маркл унизил ее перед мужем принцем Гарри: "Разрушит твою жизнь".

Как сообщала Politeka, герцогиня Сассекская Меган Маркл в день своего 40-летия засветила их с принцем Гарри роскошный особняк: камин, каменный стол и не только.

Также Politeka писала, что Принц Гарри и Меган Маркл всколыхнули королевский дворец новым заявлением: "Это последняя капля...".