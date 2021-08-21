Ведущая Леся Никитюк поразила яркой фотосессией в необычном месте

33-летняя телезвезда, известная по шоу "Орел и решка", "Хто зверху?" и "Lе маршрутка", сверкнула стройной фигуркой в ослепительно белом наряде во время прогулки на яхте по Днепру. Соответствующие кадры Леся опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, Никитюк позировала в наряде, состоящем из корсета, ассиметричного топа и мини-юбки, дополнив лук панамкой "а-ля морячка" и кедами. Длинноногая красотка покуражилась перед камерой в различных позах, продемонстрировав все свои достоинства.

"Круиз по Днепру 🤍💜 Все вкусно и вечеринка вкусная😉", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Некоторым показалось, что Леся на одном из снимков похожа на Меган Маркл, герцогиню Сассекскую и жену принца Гарри.

"Вааааууу 🤍"

"182 см красоты❤️"

"Гарная!!!🔥🔥🔥🔥На последней фотке на ММаркл в блонде похожа))))Но Леся лучше 💃☝🏻"

"Если бы без корсета ^^"

"А головной убор сразу напомнил об ответке (про пилотку проводницы)😍😃"

"Бешеной красоты Lesia 🌟 👑"

"Фигура огонь 🔥"

"Лесенька, Вы прекрасны, у Вас естественная красота🔥❤️мне кажется, Вы выйдете замуж за иностранца...😍"

"Красотка морячка Леся)"

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