Принца Гарри, его супругу Меган Маркл и королевскую семью публично высмеяли на церемонии вручения телевизионной премии «Эмми-2021»
73-ю церемонию вел популярный комик Седрик, от которого британской королевской семьей и досталось.
Поводом вспомнить о них стало то, что сериал «Корона» о жизни британских монархов завоевал «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал».
«Какой бы великой ни была «Корона» [речь о сериале - прим. ред.], она меркнет по сравнению с реальной монархией», - заявил актер со сцены.
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57-летний комикс высмеял громкое интервью герцога и герцогини Сассекских с Опрой Уинфри, в котором Меган, как известно, заявила, что у другой королевской семьи были вопросы о том, насколько темной будет кожа их двухлетнего сына Арчи, когда она был беременна.
«Меган винит этого мальчика в том, что он отрекся от престола быстрее, чем Эдди Мерфи, в фильме «Поездка в Америку». Даже не верится, что они говорили о маленьком Арчи. Насколько темным будет этот ребенок!». – говорил Сэдрик.
«Им нужен маленький Арчи! Чарльз не умеет танцевать, а кто еще научит их, как играть в TikTok, я просто вижу это сейчас, малыш Арчи с королевой…», - продолжил он.
Затем Седрик поделился своим видением Арчи и королевы Елизаветы, снимающих видео в TikTok.
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