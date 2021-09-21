Принца Гарри, его супругу Меган Маркл и королевскую семью публично высмеяли на церемонии вручения телевизионной премии «Эмми-2021»

73-ю церемонию вел популярный комик Седрик, от которого британской королевской семьей и досталось.

Поводом вспомнить о них стало то, что сериал «Корона» о жизни британских монархов завоевал «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал».

«Какой бы великой ни была «Корона» [речь о сериале - прим. ред.], она меркнет по сравнению с реальной монархией», - заявил актер со сцены.

57-летний комикс высмеял громкое интервью герцога и герцогини Сассекских с Опрой Уинфри, в котором Меган, как известно, заявила, что у другой королевской семьи были вопросы о том, насколько темной будет кожа их двухлетнего сына Арчи, когда она был беременна.

«Меган винит этого мальчика в том, что он отрекся от престола быстрее, чем Эдди Мерфи, в фильме «Поездка в Америку». Даже не верится, что они говорили о маленьком Арчи. Насколько темным будет этот ребенок!». – говорил Сэдрик.

«Им нужен маленький Арчи! Чарльз не умеет танцевать, а кто еще научит их, как играть в TikTok, я просто вижу это сейчас, малыш Арчи с королевой…», - продолжил он.

Затем Седрик поделился своим видением Арчи и королевы Елизаветы, снимающих видео в TikTok.

Напомним, Кейт Миддлтон хитро отомстила принцу Гарри в особенный для него день: "Действительно зацепило..."

Как сообщала Politeka, принц Гарри в объятиях молодой красотки заставил Маркл приревновать: "Меган занервничала, увидев…"

Также Politeka писала, что подруга Меган Маркл отомстила Кейт Миддлтон и принцу Уильяму за оскорбления: инцидент попал на видео