Принц Гарри и Меган Маркл посетили школу в Гарлеме, традиционном афроамериканском квартале в северной части нью-йоркского боро Манхэттен
Герцог и герцогиня Сассекские прибыли в школу Махалии Джексон вместе с канцлером школ Нью-Йорка Мейшей Портер поздно вечером в пятницу на второй день своего трехдневного тура по Нью-Йорку, пишет Daily Mail.
Меган надела кашемировое пальто Loro Piana за 5 840 долларов, брюки за 1 680 долларов и туфли Manolo Blahnik за 665 долларов с острым носком для посещения государственной школы, которая обслуживает приюты для семей без постоянного жилья.
Свой образ Меган дополнила драгоценностями на сумму около 387 тысяч долларов, включая ее обручальное кольцо на 350000 долларов, бриллиантовое кольцо на 4500 долларов от ее первой публичной помолвки с Гарри в качестве его невесты, часы Cartier Tank принцессы Дианы за 23000 долларов, браслет Cartier Love за 6900 долларов и теннис Дженнифер Мейер за 3000 долларов.
«По-богатому, Меган», — пишет СМИ.
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Это сочли не очень тактичным со стороны Маркл. Ведь данные Департамента образования Нью-Йорка показывают, что примерно 95 процентов учащихся государственной школы подпадают под индекс экономических потребностей.
Индекс означает, что они сталкиваются с экономическими трудностями из-за временного жилья, права на государственную помощь и уровня бедности по данным переписи.
По данным Public School Review, 94 процента учащихся также имеют право на бесплатное питание. Для сравнения: по всему штату таких 51 процент.
Меган прочла семилетним детям свою книгу в стихах, которая называется «Скамейка».
Свой визит герцог и герцогиня Сассекские, по их словах, нанесли, чтобы способствовать ранней грамотности.
Ранее Politeka писала, что принц Гарри и Меган Маркл "сбежали" от детей, что произошло: "Так счастливы".
Напомним, что принца Гарри и Меган Маркл публично высмеяли, что известно о новом скандале: "Даже не верится, что они...".
A еще Politeka сообщала, что принц Гарри и Меган Маркл засветились в Нью-Йоркском баре с 20 охранниками.