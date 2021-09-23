Принц Гаррі з дружиною Меган Маркл прибули з офіційним візитом до Нью-Йорка
Як передає Politeka.net, в соціальних мережах з'явилися численні фотографії та відео із зірковою парою. Це перший спільний публічний вихід в люди Меган і Гаррі після їх переїзду в США. До цього парі не вдавалося засвітитися на офіційних заходах через пандемію.
Британський принц з дружиною прибули до Нью-Йорка, щоб взяти участь у концерті Global Citizen Live, де пропагуватимуть вакцинацію. Відомо, що маленьких дітей Меган і Гаррі залишили вдома, незважаючи на те, що їх поїздка запланована на три дні.
У Нью-Йорку 37-річний принц і його 40-річна дружина у всьому чорному відвідали меморіал жертвам теракту. Їх супроводжував мер міста Де Блазіо зі своєю сім'єю.
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Варто відзначити, що в мережі тепло підтримали пару.
"Так щасливі чути підтримку і любов", "Ура. Я дійсно сумував за цією красивою парою", "Вони світяться. Продовжуйте йти з Богом як з вашим захисником", - пишуть шанувальники пари.
Нагадаємо, що принц Гаррі зганьбився поруч з дружиною:"видаліть, це жахливо".
Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл терміново вилетіли в Нью-Йорк: подробиці.
Також Politeka писала, що принца Гаррі з дружиною публічно висміяли в мережі: "навіть не віриться, що вони...".