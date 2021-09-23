Принц Гаррі з дружиною Меган Маркл прибули з офіційним візитом до Нью-Йорка

Як передає Politeka.net, в соціальних мережах з'явилися численні фотографії та відео із зірковою парою. Це перший спільний публічний вихід в люди Меган і Гаррі після їх переїзду в США. До цього парі не вдавалося засвітитися на офіційних заходах через пандемію.

Британський принц з дружиною прибули до Нью-Йорка, щоб взяти участь у концерті Global Citizen Live, де пропагуватимуть вакцинацію. Відомо, що маленьких дітей Меган і Гаррі залишили вдома, незважаючи на те, що їх поїздка запланована на три дні.

У Нью-Йорку 37-річний принц і його 40-річна дружина у всьому чорному відвідали меморіал жертвам теракту. Їх супроводжував мер міста Де Блазіо зі своєю сім'єю.

“It’s wonderful to be back.”



— Meghan Markle alongside Prince Harry in NYC during the couple’s first joint public outing since the birth of daughter, Lilibet, in June. They join Gov. Kathy Hochul and Mayor Bill de Blasio at One World Trade Center. pic.twitter.com/WQBaAhb7vL — The Recount (@therecount) September 23, 2021

HARRY AND MEGHAN IN NEW YORK BABY pic.twitter.com/5nruQFtc6E — Myra (@SussexPrincess) September 23, 2021

Варто відзначити, що в мережі тепло підтримали пару.

"Так щасливі чути підтримку і любов", "Ура. Я дійсно сумував за цією красивою парою", "Вони світяться. Продовжуйте йти з Богом як з вашим захисником", - пишуть шанувальники пари.

Нагадаємо, що принц Гаррі зганьбився поруч з дружиною:"видаліть, це жахливо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл терміново вилетіли в Нью-Йорк: подробиці.

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