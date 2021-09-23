Принц Гарри с женой Меган Маркл прибыли с официальным визитом в Нью-Йорк

Как передает Politeka.net, в социальных сетях появились многочисленные фотографии и видео со звездной парой. Это первый совместный публичный выход в люди Меган и Гарри после их переезда в США. До этого паре не удавалось засветиться на официальных мероприятиях из-за пандемии.

Британский принц с женой прибыли в Нью-Йорк, чтобы принять участие в концерте Global Citizen Live, где будут пропагандировать вакцинацию. Известно, что маленьких детей Меган и Гарри оставили дома, несмотря на то, что их поездка запланирована на три дня.

В Нью-Йорке 37-летний принц и его 40-летняя жена во всем черном посетили мемориал жертвам теракта. Их сопровождал мэр города Де Блазио со своей семьей.

“It’s wonderful to be back.”



— Meghan Markle alongside Prince Harry in NYC during the couple’s first joint public outing since the birth of daughter, Lilibet, in June. They join Gov. Kathy Hochul and Mayor Bill de Blasio at One World Trade Center. pic.twitter.com/WQBaAhb7vL — The Recount (@therecount) September 23, 2021

HARRY AND MEGHAN IN NEW YORK BABY pic.twitter.com/5nruQFtc6E — Myra (@SussexPrincess) September 23, 2021

Стоит отметить, что в сети тепло поддержали пару.

«Так счастливы слышать поддержку и любовь», «Ура. Я действительно скучал по этой красивой паре», «Они светятся. Продолжайте идти с Богом как с вашим защитником», - пишут поклонники пары.

Напомним, что принц Гарри опозорился рядом с женой: "Удалите, это ужасно".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл срочно вылетели в Нью-Йорк: подробности.

Также Politeka писала, что принца Гарри с женой публично высмеяли в сети: «Даже не верится, что они…».