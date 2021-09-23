Принц Гарри с женой Меган Маркл прибыли с официальным визитом в Нью-Йорк
Как передает Politeka.net, в социальных сетях появились многочисленные фотографии и видео со звездной парой. Это первый совместный публичный выход в люди Меган и Гарри после их переезда в США. До этого паре не удавалось засветиться на официальных мероприятиях из-за пандемии.
Британский принц с женой прибыли в Нью-Йорк, чтобы принять участие в концерте Global Citizen Live, где будут пропагандировать вакцинацию. Известно, что маленьких детей Меган и Гарри оставили дома, несмотря на то, что их поездка запланирована на три дня.
В Нью-Йорке 37-летний принц и его 40-летняя жена во всем черном посетили мемориал жертвам теракта. Их сопровождал мэр города Де Блазио со своей семьей.
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Стоит отметить, что в сети тепло поддержали пару.
«Так счастливы слышать поддержку и любовь», «Ура. Я действительно скучал по этой красивой паре», «Они светятся. Продолжайте идти с Богом как с вашим защитником», - пишут поклонники пары.
Напомним, что принц Гарри опозорился рядом с женой: "Удалите, это ужасно".
Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл срочно вылетели в Нью-Йорк: подробности.
Также Politeka писала, что принца Гарри с женой публично высмеяли в сети: «Даже не верится, что они…».