Принц Гаррі і Меган Маркл, які відмовилися від королівських титулів, влипли в новий скандал

Так, журнал Time опублікував щорічний рейтинг 100 найвпливовіших людей планети, до якого увійшли і Гаррі з Меган. Користувачі бурхливо обговорюють подію, так як дивуються, чому парочка удостоїлася такої честі, адже Мегзіт стався в минулому році, а в цьому, крім кількох інтерв'ю і народження дочки, вони нічим не виділилися.

Ще однією причиною гарячих суперечок стало фото принца і його дружини на обкладинці журналу. Гаррі ніби ховається за широкою спиною Меган, присівши, щоб бути з нею врівень зростом. Онук Єлизавети ІІ поклав руку на плече коханої, мовляв, шукаючи підтримки. Багатьом це фото здалося або жартом, або великою помилкою. Воно нібито підтверджує становище Гаррі в ролі "підкаблучника" в їхній родині з Меган.

"Обкладинка цього журналу дійсно відображає динаміку їхніх стосунків"; " великий Жарт😂 😂"; "Це жахливо відредаговано і відфотошоплено️️"; " чому він ховається за нею? - як в житті 😂 - вона лев ️ ️ жінка-сила в будь-яких відносинах-маріонетка Гаррі 😂 - він боїться камери - він схожий на маленького хлопчик-так! Чому! Він принц, а не вона-тому що йому соромно"; "будь ласка, видаліть це, це жахливо"; " Підкажіть, будь ласка, це жарт або якась помилка ?? 🤢 🤢 ",- коментують в мережі.

При цьому, подейкують, що принц Гаррі і Маркл просять аудієнції у Єлизавети ІІ з наміром помиритися.

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