Дійсно важлива подія

Принца Гаррі та Меган Маркл запросили на грандіозну подію в Нью-Йорк

25 вересня у суботу в місті Нью-Йорк відбудеться 24 годинна трансляція заходу Global Citizen Live, який відвідають герцоги Сассекські – принц Гаррі та Меган Маркл.

Трансляцію будуть вести із Центрального парку міста. Про участь Гаррі та Меган у заході, де будуть обговорювати тему вакцинації від коронавірусу, повідомили Town and Country.

Зауважимо, що мета Global Citizen Live – закликати країни Великої сімки та Європейського Союзу поділитися мінімум 1 мільярдом доз вакцини проти COVID-19 з необхідними регіонами та підвищити підтримку прав інтелектуальної власності, які відмовляються від фармацевтичних патентів на вакцину.

"Вірус не поважає кордонів, і доступ до вакцини не може бути визначений географією", - сказав принц Гаррі на заході VAX LIVE.

У Global Citizen Live також візьмуть участь є Андреа Бочеллі, Біллі Айліш, BTS, , Ед Ширан, Елтон Джон, Х'ю Джекман, Дженніфер Лопес, Рікі Мартін та інші зірки.

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Нагадаємо, що Кейт Міддлтон хитро помстилася принцу Гаррі в особливий для нього день: "Дійсно зачепило...".

A ще Politeka повідомлялa, що принц Гаррі осоромився поруч з владною Меган Маркл: "Будь ласка, видаліть, це жахливо".