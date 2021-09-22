Действительно важное событие

Принца Гарри и Меган Маркл пригласили на грандиозное событие в Нью-Йорк

25 сентября в субботу в городе Нью-Йорк состоится 24 часовая трансляция мероприятия Global Citizen Live, которое посетят герцоги Сассекские - принц Гарри и Меган Маркл.

Трансляцию будут вести из Центрального парка города. Про участие Гарри и Меган в мероприятии, где будут обсуждать тему вакцинации от коронавирус, сообщили Town and Country.

Заметим, что цель Global Citizen Live – призвать страны Большой семерки и Европейского Союза поделиться минимум 1 миллиардом доз вакцины против COVID-19 с необходимыми регионами и повысить поддержку прав интеллектуальной собственности, которые отказываются от фармацевтических патентов на вакцину.

"Вирус не уважает границ, и доступ к вакцине не может быть определен географией", - сказал принц Гарри на мероприятии VAX LIVE.

В Global Citizen Live также примут участие Андреа Бочелли, Билли Айлиш, BTS , Эд Ширан, Элтон Джон, Хью Джекман, Дженнифер Лопес, Рики Мартин и другие звезды.

Ранее Politeka писала, что принца Гарри и Меган Маркл публично высмеяли, детали нового скандала: "Даже не верится, что они...".

Напомним, что Кейт Миддлтон хитро отомстила принцу Гарри в особый для него день: "действительно задело...".

A еще Politeka сообщала, что принц Гарри оконфузился рядом с властной Меган Маркл: "пожалуйста, удалите это ужасно".