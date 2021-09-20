Герцогиня Кембриджська вперше вийшла в світ після деякої перерви. Подія позначилася скандалом

Справа в тому, що Кейт Міддлтон, дружина принца Вільяма, відвідала 15 вересня базу королівських ВПС Брайз-Нортон в Оксфордширі, де поспілкувалася з військовими, які брали участь в евакуації людей із захопленого талібами Афганістану. Відповідні кадри опубліковані на її офіційній сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Деякі королівські експерти впевнені, що Кейт не просто так вибрала саме цей день для відвідування військової бази. Її дівер, принц Гаррі, якраз відзначав своє 37-річчя. А йому, як для колишнього військовослужбовця, служба якого проходила саме в Афганістані, швидше за все, було дуже прикро.

Королівський репортер Шарлотта Гріффітс і редактор Daily Mail Diary Річард Іден зійшлися на думці, що Кейт, таким чином, відплатила принцу Гаррі за втечу з палацу з Меган Маркл. Брат принца Вільяма цілком міг подумати, що краще б впорався з цією роллю, ніж Міддлтон. А ще, можливо, це змусило його засумувати про минуле життя.

"Всім відомо, що Гаррі все ще хоче займатися саме цим, адже він якось сказав: «Я хотів би продовжити виконувати військові обов'язки в королівській родині»,-припустила Гріффітс.

За її словами, "це дійсно зачепило" принца Гаррі. Особливо тому, що пов'язано з Афганістаном.

Нагадаємо, принц Гаррі осоромився поруч з владною Меган Маркл: "будь ласка, видаліть, це жахливо"

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі в обіймах молодої красуні змусив Маркл приревнувати: "Меган занервувала, побачивши..."

Також Politeka писала, що подруга Меган Маркл помстилася Кейт Міддлтон і принцу Вільяму за образи: інцидент потрапив на відео