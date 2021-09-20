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Справа в тому, що Кейт Міддлтон, дружина принца Вільяма, відвідала 15 вересня базу королівських ВПС Брайз-Нортон в Оксфордширі, де поспілкувалася з військовими, які брали участь в евакуації людей із захопленого талібами Афганістану. Відповідні кадри опубліковані на її офіційній сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
Деякі королівські експерти впевнені, що Кейт не просто так вибрала саме цей день для відвідування військової бази. Її дівер, принц Гаррі, якраз відзначав своє 37-річчя. А йому, як для колишнього військовослужбовця, служба якого проходила саме в Афганістані, швидше за все, було дуже прикро.
Королівський репортер Шарлотта Гріффітс і редактор Daily Mail Diary Річард Іден зійшлися на думці, що Кейт, таким чином, відплатила принцу Гаррі за втечу з палацу з Меган Маркл. Брат принца Вільяма цілком міг подумати, що краще б впорався з цією роллю, ніж Міддлтон. А ще, можливо, це змусило його засумувати про минуле життя.
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"Всім відомо, що Гаррі все ще хоче займатися саме цим, адже він якось сказав: «Я хотів би продовжити виконувати військові обов'язки в королівській родині»,-припустила Гріффітс.
За її словами, "це дійсно зачепило" принца Гаррі. Особливо тому, що пов'язано з Афганістаном.
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