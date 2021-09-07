Поки Меган Маркл сиділа з дітьми принц Гаррі проводив час у компанії спокусливої спортсменки
Як повідомляє Politeka.net, принц Гаррі, який відвіз свою сім'ю подалі з Великобританії, змусив дружину Меган Маркл приревнувати. Виявилося, що монарх відвідав благодійний захід – матч по поло – в Колорадо, поки його дружина сиділа з дітьми – сином Арчі і новонародженою донькою Лілібет. І все б нічого, але на фото з заходу принц Гаррі позує в компанії спокусливої молодої спортсменки Райлі Ганзі. Про це повідомляє видання New Idea.
За даними джерела видання, Меган була в люті, коли побачила знімок в соцмережі після благодійного матчу. На ньому Гаррі стоїть обійнявшись з 24-річною спортсменкою, а поруч з ними ще двоє членів команди. І саме близькість чоловіка з молодою дівчиною на фото змусила Меган ревнувати.
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Ектор Хіменес-Браво, попрощавшись, покинув Україну: "Я дуже-дуже втомився"
Екс-чоловік Білик і Шоптенко Дмитро Дікусар приголомшив зізнанням: "Всесвіт подарував мені..."
Переможець "Голосу країни" публічно попросив вибачення у вагітної нареченої: "За дівчаток..."
Переможець "Голосу країни" Сасанчин не поспішає грати весілля з вагітною нареченою: розкрита причина
"Меган захвилювалася, помітивши Райлі - талановиту, красиву і веселу", - зазначає джерело. Також він додав, що батьки молодої спортсменки особисто знайомі з королівською родиною принца Гаррі.
Нагадаємо, Принц Гаррі і Маркл після втечі з палацу і скандального інтерв'ю попросили зустрічі з Єлизаветою II: деталі.
Як повідомляла Politeka, Старший брат Меган Маркл принизив її перед принцом Гаррі: "Зруйнує твоє життя".
Також Politeka писала, що Принц Гаррі і Меган Маркл сколихнули палац новою заявою: "Це остання крапля...".