Поки Меган Маркл сиділа з дітьми принц Гаррі проводив час у компанії спокусливої спортсменки

Як повідомляє Politeka.net, принц Гаррі, який відвіз свою сім'ю подалі з Великобританії, змусив дружину Меган Маркл приревнувати. Виявилося, що монарх відвідав благодійний захід – матч по поло – в Колорадо, поки його дружина сиділа з дітьми – сином Арчі і новонародженою донькою Лілібет. І все б нічого, але на фото з заходу принц Гаррі позує в компанії спокусливої молодої спортсменки Райлі Ганзі. Про це повідомляє видання New Idea.

За даними джерела видання, Меган була в люті, коли побачила знімок в соцмережі після благодійного матчу. На ньому Гаррі стоїть обійнявшись з 24-річною спортсменкою, а поруч з ними ще двоє членів команди. І саме близькість чоловіка з молодою дівчиною на фото змусила Меган ревнувати.

"Меган захвилювалася, помітивши Райлі - талановиту, красиву і веселу", - зазначає джерело. Також він додав, що батьки молодої спортсменки особисто знайомі з королівською родиною принца Гаррі.

Нагадаємо, Принц Гаррі і Маркл після втечі з палацу і скандального інтерв'ю попросили зустрічі з Єлизаветою II: деталі.

Як повідомляла Politeka, Старший брат Меган Маркл принизив її перед принцом Гаррі: "Зруйнує твоє життя".

Також Politeka писала, що Принц Гаррі і Меган Маркл сколихнули палац новою заявою: "Це остання крапля...".