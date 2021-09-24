В Нью-Йорке пара пробудет три дня

Принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятии Global Citizen Live

24 часовая трансляция мероприятия Global Citizen Live, которая будет посвящена теме вакцинации, состоится 25 сентября в Центральном парке города. Кроме других звезд, мероприятие посетят также герцоги Сассекские, которые уже прибыли в Нью-Йорк.

Принц Гарри и Меган Марк уже успели встретиться с мэром Нью-Йорка Биллом де Блази и губернатором штата Кэти Хочул.

На людях после рождения дочери Лилибет Дианы Меган Маркл появилась в черных расклешенных брюках, гольфе-водолазке и темно-синем пальто.

По информации издания Daily Mail после официальных встреч герцог и герцогиня вместе с друзьями решили отдохнуть в баре Bemelmans, где их компанию охраняли около 20 нанятых охранников. Через несколько часов герцоги Сассекские покинули заведение через черный ход.

Как известно супруги остановились в отеле Carlyle, где в свое время любила бывать покойная принцесса Диана.

Ранее Politeka писала, что принц Гарри и Меган Маркл "сбежали" от детей, стала известна причина: "Так счастливы".

Напомним, что принца Гарри и Меган Маркл публично высмеяли, детали нового скандала: "Даже не верится, что они...".

A еще Politeka сообщала, что принц Гарри и Маркл после побега из дворца и скандального интервью попросили встречи с Елизаветой II: детали.