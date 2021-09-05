Принц Гаррі і Меган Маркл попросили аудієнції у королеви Єлизавети II

Як повідомляє Politeka.net, британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл несподівано звернулися до королівського палацу з проханням про зустріч з королевою Єлизаветою II. Виявилося, що подружжя вирішило познайомити її величність з правнучкою принцесою Лілібет, яку Маркл народила кілька місяців тому. Про це повідомляє видання The Sun, посилаючись на свої джерела при королівському дворі.

За даними видання, люди були шоковані такою пропозицією Гаррі і Меган. "Вони можуть щиро хотіти побачити Королеву, але це рішення вражає, враховуючи, через що вони змусили пройти Єлизавету II в цьому році", - зазначає джерело.

Очевидно, мається на увазі рішення принца Гаррі покинути Великобританію і перебратися з сім'єю до США, а також зректися королівських обов'язків. Крім того, не так давно шуму наробило скандальне інтерв'ю Гаррі і Меган, в якому вони звинуватили палац в проявах расизму і сильному тиску на них.

Як зазначає видання, Королева поки не дала згоди на візит принца Гаррі і Меган Маркл до палацу, хоча вона безсумнівно хотіла б познайомиться з правнучкою Лілібет.

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