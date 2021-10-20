В Великобритании люди массово стали называть своих детей в честь сына Меган Маркл и принца Гарри, так сильно впечатлил их первенец пары и их история любви.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на People, об этом говорят цифры, представленные Управлением национальной статистики Британии. Согласно их данным, в 2020 году в рейтинг самых популярных имен в Англии и Уэльсе попало имя первенца пары – Арчи.

Отмечается, что имя впервые попало в топ-10, поднявшись с 19 место на девятое. В департаменте уверены, что на популярность имени повлияли Меган Маркл и принц Гарри. При этом, имена Джордж и Гарри также не теряют своей популярности в Британии, постоянно оставаясь в топе. Как известно, Джорджем зовут первенца принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон.

Добавим, что помимо популярности дети наследников королевского престола еще и очень богаты. Недавно дочь принца Уильяма Шарлотту назвали одной из самых богатых детей в мире, поскольку ее состояние оценивается в 5 млрд долларов. Принцы Джордж и Луи тоже попали в этот рейтинг, но их состояние оказалось более скромным – три и один миллиард долларов.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл уехали от детей: «Так счастливы».

Как сообщала Politeka, Меган Маркл после родов впервые появилась на людях с официальным визитом: "Как же это двулично".

Также Politeka писала, что Меган Маркл в дорогущих драгоценностях пришла в гости к малообеспеченным детям: «По-богатому».