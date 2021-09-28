Декретна відпустка принца Гаррі і його дружини Меган Маркл добігла кінця - вони засвітилися в Нью-Йорку, відвідавши ряд заходів
Парочка, яка втекла рік тому з королівського палацу, відвідала Всесвітній торговий центр, побудований на місці зруйнованих веж-близнюків, штаб-квартиру ООН, школу в Гарлемі, де 94% дітей навчаються безкоштовно, і захід Global Citizen Live, який пройшов у Центральному парку. Їхні діти, дочка, яка народилася 4 червня, і дворічний син залишилися вдома в Лос-Анджелесі.
Маркл розкритикували в Мережі за показну розкіш і бажання привернути до себе більше уваги. Її триденний нью-йоркський гардероб обійшовся в 67 000 фунтів стерлінгів (близько 90 тис. доларів), пише видання Daily Mail.
У ці дні Меган хизувалася в декількох пальто - чорному від Emporio Armani, верблюжому від Max Mara і кашеміровому від Loro Piana, а для фінального виходу в останній день вибрала білу сукню Valentino.
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При цьому Маркл щедро "присмачувала" вбрання коштовностями і брендовими аксесуарами. До речі, свій образ в школі, де навчаються діти в основному бідних батьків, герцогиня Сассекська доповнила браслетом Cartier Love за $6900.
За інформацією журналістів, Меган три тижні зі стилістом підбирала одяг для першого виходу в світ після народження дочки.
Публіка бурхливо коментує подію:
"Хай пробачать мене фанати цієї пари, але після перегляду зі звуком відео їх виступу, мені здалося, що це не герцоги і члени королівської сім'ї, а аніматори в турецькому готелі на вечірньому шоу в амфітеатрі"
"Продала б свої сукні і цацки - змогла б забезпечити вакциною якусь невелику африканську країну"
"Як же це двояко і заклики ні про що, аби попіаритися😑"
Раніше Politeka писала, що Меган Маркл у коштовностях вартістю понад 380 тисяч доларів навідалася до малозабезпечених дітей
Нагадаємо, що принца Гаррі і Меган Маркл помітили в одному з барів Нью-Йорка з 20 охоронцями
A ще Politeka повідомляла, що принц Гаррі і Меган Маркл "втекли" від дітей, стала відома причина: "так щасливі»