"Не герцоги, а аниматоры в турецком отеле"

Декретный отпуск принца Гарри и его супруги Меган Маркл подошел к концу - они засветилась в Нью-Йорке, посетив ряд мероприятий

Бежавшая год назад из королевского дворца парочка, посетила Всемирный торговый центр, построенный на месте разрушенных башен-близнецов, штаб-квартиру ООН, школу в Гарлеме, где 94% детей учатся бесплатно, и мероприятие Global Citizen Live, которое прошло в Центральном парке. Их дети, дочь, родившаяся 4 июня, и двухлетний сын остались дома в Лос-Анджелесе.

Маркл раскритиковали в Сети за показную роскошь и желание привлечь к себе побольше внимания. Ее трехдневный нью-йоркский гардероб обошелся в 67 000 фунтов стерлингов (около 90 тыс. долларов), пишет издание Daily Mail.

В эти дни Меган щеголяла в нескольких пальто - черном от Emporio Armani, верблюжьем от Max Mara и кашемировом от Loro Piana, а для финального выхода в последний день выбрала белое платье Valentino.

При этом Маркл щедро "сдабривала" наряды драгоценностями и брендовыми аксессуарами. К слову, свой образ в школе, где учатся дети в основном незажиточных родителей, герцогиня Сассекская дополнила браслетом Cartier Love за $6900.

По информации журналистов, Меган три недели со стилистом подбирала одежду для первого выхода в свет после рождения дочери.

Публика бурно комментирует событие:

"Да простят меня фанаты этой пары, но после просмотра со звуком видео их выступления, мне показалось, что это не герцоги и члены королевской семьи, а аниматоры в турецком отеле на вечернем шоу в амфитеатре"

"Продала б свои платья и цацки - смогла б обеспечить вакциной какую-нибудь небольшую африканскую страну"

"Как же это двулично и призывы ни о чем, абы попиарится😑"

Ранее Politeka писала, что Меган Маркл в драгоценностях стоимостью более 380 тысяч долларов наведалась к малообеспеченным детям

Напомним, что принца Гарри и Меган Маркл заметили в одном из баров Нью-Йорка с 20 охранниками

A еще Politeka сообщала, что принц Гарри и Меган Маркл «сбежали» от детей, стала известна причина: «Так счастливы»