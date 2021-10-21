Український теле - і радіоведучий, колишній герой шоу" Холостяк " Микита Добринін, потрапив у цікаву ситуацію, пов'язану з телефоном дружини Даші Квіткової.

Микита Добринін продовжив будувати відносини після завершення проекту, пише Politeka.net. Пара одружилася, а нещодавно стала батьками сина Лева.

Зараз сім'я відпочиває в Туреччині, де з ними стався цікавий випадок, після якого Микита і Даша влаштували "розборки" прямо на вулиці.

Як виявилося, Микита Добринін забув телефон дружини на шезлонгу.

"У перший же день, в перші ж години на нашому відпочинку, ми практично втратили Дашин yовий 13-ий "Айфон"", - розповів Добринін з посмішкою на обличчі.

На що Даша уточнила, що це Добринін залишив мобільний на лежаку: "Це зробив ти!".

"Я йшов з пляжу і не знав, що поруч лежить її телефон і просто пішов", - розповів телеведучий.

В цей час Квіткова пішла в номер, переодягати дитину.

Пара робила запис, коли швидко йшла до шезлонгів, в результаті телефон був там, де його залишили.

"Як можна було цього не помітити? Він просто лежить. Як можна було цього не помітити... дарував би новий", - з посмішкою вимовила Даша, показуючи на "Айфон".

Добринін погодився, що дійсно в разі втрати подарував би дружині новий мобільний.

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