Известная блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина показала трогательное фото маленького сына, с которым несколько часов назад прилетела на роскошный отдых в Турцию.

Даша решила показать на первых кадрах из отпуска в Турции, как она отдыхает с сыном и мужем. Несколько часов назад семья прилетела на курорт, о котором долго мечтала. Хотя всего несколько недель назад они вернулись из Парижа, удивив фанатов.

«Обычно такие фото не собирают много реакций, но мне так сильно захотелось его выставить🙏🏻 Котёнку три месяца, с голыми ножульками на море, смеётся, играется и сладко спит на свежем воздухе. В такие моменты мы испытываем невероятное ощущение счастья. Просто из-за того, что у нашего сына все на расслабонне и на чиле🤪» - пишет Квиткова под кадром.

Пользователи поддержали:

«В этой коляске хорошо спит?; самое милое фото😍; 😍🥰Сладкий 😇🧿Желаю хорошо отдохнуть! Хорошо, когда всё хорошо! 🧿🤲🙏❤; Сладкий ребёнок ❤️У вас замечательная семья ❤️Вы супер❤; Приятного отдыха ❤️; Но не понимаю хоть убей ваши путешествия. Такая обстановка сейчас, пандемия и вы возите крошечку по всему миру. Будьте здоровы; Сладенькая ножка 😍».

Напомним, ранее Добрынин рассказал, что отпуск с женой и ребенком в Турции они запланировали весьма роскошный.

"Короче, ребят, я должен был рассказать вам о том, сколько стоит наша поездка в Турцию. Скажу честно, это реально для нас новый уровень. Сегодня прислали просчеты, они уже финальные... Внутри интересное чувство", - поделился Добрынин.

По словам Никиты, с одной стороны они очень мечтали об этой поездке. Так, предстоящее путешествие в Турцию обойдется парочке в 225 000 гривен.

Напомним, Жена "Холостяка" Добрынина пожаловалась на внешность после родов и ошибки в воспитании малыша: "Очень сложно".

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Добрынин мгновенно "состарился" из-за постоянной работы: "Пусть кто-то скажет...".

Также Politeka писала, что Жена "Холостяка" Добрынина показала массажисту, как на самом деле выглядит: "Я в шоке".