"Я об этом не слышал"

Известный радиоведущий и главный герой 9-го сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин показал, что с ним делает постоянная работа.

Как передает Politeka.net, Никита Добрынин является популярным ведущим. Он прославился своим участием в шоу "Холостяк", где познакомился с Дашей Квитковой, которая стала победительницей проекта. Вскоре они поженились и у них родился сын Лев.

Так, на этот раз Никита Добрынин опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Он позирует на камеру у себя в машине и обращается к поклонникам. Он решил показать, как может внешне изменить постоянная работа.

"И пусть кто-то скажет, что работать много вредно...", - заинтриговал Никита Добрынин.

На следующем фото он показал, как будет выглядеть через десятки лет. Он исказил себя в специальном приложении, где из любого фото можно "состарить" себя на многие годы.

"Я об этом не слышал", - пошутил "Холостяк".

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