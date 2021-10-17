Известный украинский телеведущий и главный герой реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин показал, как проводит свое идеальное утро в выходной день.

Как пишет Politeka.net, 33-летний украинский теле - и радиоведущий, главный редактор мужского журнала XXL Никита Добрынин (настоящее имя которого Владислав Вакулович) решился принять участие в реалити-шоу "Холостяк", где встретил свою любовь – блогера Дашу Квиткову. После окончания проекта пара поженилась, а недавно у них родился сын Лев.

В своем Instagram Добрынин часто делится фотографиями и видео с семьей и рассказывает о себе. На этот раз бывший "холостяк" решил показать поклонникам, как проводит свое идеальное утро. Так, Добрынин обязательно просыпается утром, делает зарядку и завтракает бельгийскими вафлями с Квитковой под любимое шоу.

"Конечно, раньше у меня не было жены, вафельницы, крутого ТВ и идеальное утро выглядело иначе", - признался Добрынин.

Поклонники за час поставили почти 30 тысяч лайков и написали много комментариев.

"Как повезло вашей жене 😍 умница, красавица и муж чудесный", " Обалдеть. Может вы немного у нас поживете? 😂😂😂😂 ", "Думаю каждый из нас любит завтракать под любимое шоу 🙊👍🏻 ", "Утро начинается с зарядки и чашечки ароматного кофе ☕ ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина показала малыша, рассказав о важной дате: "Больше похож...".

Напомним, что "Холостяк" Добрынин преподал урок стиля украинцам, фото: "Нереально остановиться".

A еще Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Добрынина, показав ожоги, призналась, что произошло: "Я так боялась...".