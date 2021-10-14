Головний герой шоу "Холостяк" Микита Добринін, головний редактор одного з українських глянців і телеведучий, показав себе з незвичайною зовнішністю, здивувавши українців.

Як пише Politeka.net, Микита Добринін став популярним українським блогером після шоу "Холостяк", як і переможниця проекту - Даша Квіткова. Парочка змогла зберегти відносини і офіційно їх оформили, а 3 місяці тому у Даші і Микити з'явилася дитина. Щасливі батьки постійно радують українців новими кадрами з малюком і діляться багатьом цікавим в Instagram.

На новому фото Микита показав себе з дитиною крупним планом.

"А що якщо?...",- написав Добринін.

Після цього головред вже був з білим волоссям.

"Дайте відповідь, як вам? А?",- написав Микита.

Після цього Добринін показав, як рік тому дійсно фарбувався в білий.

"ДО РЕЧІ, рік тому у мене був такий експеримент. На Балі", - написав Микита.

"Написав і тільки потім зрозумів, що з моменту Балі пройшло 2 роки", - підписав ще одне фото блогер.

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