Известная блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала о кризисе в отношениях после рождения малыша.
Как сообщает Politeka.net, известная блогерша Даша Квиткова, которая после проекта "Холостяк" стала женой главного героя шоу Никиты Добрынина, недавно родила возлюбленному сына. А теперь в своем Instagram внезапно заговорила о разводе в первый год жизни с ребенком. Даша призналась, что у них с Никитой тоже был момент кризиса в отношениях, но им удалось уберечь свои чувства и семью.
"Так много откликов на эту тему в директе, что я решила оставить это в посте. Развод после рождения первого ребёнка - довольно распространенная картина. После рождения малыша отношения в паре переходят на новый уровень. (из парных — в отношения троих)", - написала девушка.
Она также похвасталась, что на выходные Никита увез ее на романтическое свидание в Барселону, там они впервые с момента рождения сына смогли побыть только вдвоем. Также Даша выложила кадры с прогулки по Барселоне.
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