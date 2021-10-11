Главный герой девятого сезона шоу «Холостяк» Никита Добрынин рассказал о том, как рождение сына изменило их с женой жизнь, и чему они теперь учатся заново.

Как пишет Politeka.net, Добрынин поделился новым постом в своем Инстаграм. В нем бывший «холостяк» рассказал, что они с женой, Дашей Квитковой, очень любят путешествовать, однако с рождением сына этот аспект их жизни сильно изменился.

«Сейчас для нас с Дашей многое открывается с новой стороны, особенно в путешествиях. Да, когда-то мы продумывали до мелочей гардероб, а теперь наш фокус на детской аптечке», - рассказал Добрынин.

Он отметил, что сейчас для них куда важнее комфорт маленького Льва, чем красивые локации, заведения и прочие радости путешествий. Тем не менее пара не представляет жизни без поездок.

«Поэтому решили, что чем раньше пройдём этот этап со Львом — тем будет легче, не только нам, ему тоже», - отметил «холостяк».

Он добавил, что в свое время им с Квитковой пришлось приспосабливаться друг к другу в поездках, а сейчас они вдвоем привыкают к путешествиям со Львом. Никита подчеркнул, что это только укрепляет их чувства друг к другу.

«P.S. Всё хорошо, с нами случился отдых. Пару дней было без гаджетов и скоро вернёмся к вам», - добавил Добрынин.

В комментариях к посту его жена написала: «Люблю не могу».

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