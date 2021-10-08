Герой 9-го сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова, которые недавно стали родителями поделились планами относительно второго ребенка

Эту тему счастливые супруги затронули в интервью Кате Осадчей.

Так, телеведущая спросила почему они назвали сына Левом. В ответ Добрынин сказал, что они рассматривали пять вариантов имени, и все очень классные.

«Я даже не буду их все разглашать, потому что я думаю, что мы ими еще воспользуемся», - сказал Никита.

«То есть у вас будет пять парней?» - уточнила Осадчая.

«Как выйдет, но мы не собирается на этом останавливаться», - ответил Никита.

Отметим, ранее Даша рассказала, что мечтает об еще одном ребенке. Девушка рассказала, что у нее обнаружили некоторые проблемы со спиной, которые она намерена оперативно решить.

"Начало положено, а то привести себя в форму хочется, вторую беременность же нужно спине выдержать😂", - сказала девушка.

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