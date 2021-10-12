Известный ведущий и главный герой 9-го сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин в элегантном костюме засветился на улицах Барселоны, Испания.

Как передает Politeka.net, Никита Добрынин является популярным ведущим. Он прославился своим участием в шоу "Холостяк", где познакомился с Дашей Квитковой, которая стала победительницей проекта. Вскоре они поженились и у них родился сын Лев.

Так, на этот раз Никита Добрынин опубликовал несколько кадров на своей странице в Инстаграм. На нём шикарный черный костюм, из классических брюк и пиджака. Свой образ он дополнил белой футболкой и того же цвета кроссовками. Он только недавно вернулся с поездки во Францию со своей семьей - Дашей Квитковой и сыном Львом, как отправился вместе с женой в Барселону, Испания. Маленького Льва они оставили на бабушку.

На одном из снимков выбегает маленький ребенок, что улыбнуло "Холостяка".

"Барселонские каникулы в нескольких кадрах", - прокомментировал Никита Добрынин.

Поклонники Никиты Добрынина оставили ему множество приятных комментариев: "Фото с ребенком огонь🔥 такие искренние эмоции", "Фото просто класс", "Фотографии супер🔥 люблю живые фото", "Какие классные и интересные фото вышли", "Огонь".

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