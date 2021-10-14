Главный герой шоу "Холостяк" Никита Добрынин, главред одного из украинских глянцев и телеведущий, показал себя с необычной внешностью, удивив украинцев.
Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин стал популярным украинским блогером после шоу "Холостяк", как и победительница проекта - Даша Квиткова. Парочка смогла сохранить отношения и официально их оформили, а 3 месяца назад у Даши и Никиты появился ребенок. Счастливые родители постоянно радуют украинцев новыми кадрами с малышом и делятся многим интересным в Инстаграм.
На новом фото Никита показал себя с ребенком крупным планом.
"А что если?...", - написал Добрынин.
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После этого главред уже был с белыми волосами.
"Дайте реакций, как вам? А?", - написал Никита.
После этого Добрынин показал, как год назад действительно красился в белый.
"Кстати, год назад у меня был такой эксперимент. На бали", - написал Никита.
"Написал и только потом понял, что с момента бали прошло 2 года", - подписал еще одно фото блогер.
Напомним, жена "Холостяка" Добрынина после рождения ребенка заговорила о разводе
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