Главный герой шоу "Холостяк" Никита Добрынин, главред одного из украинских глянцев и телеведущий, показал себя с необычной внешностью, удивив украинцев.

Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин стал популярным украинским блогером после шоу "Холостяк", как и победительница проекта - Даша Квиткова. Парочка смогла сохранить отношения и официально их оформили, а 3 месяца назад у Даши и Никиты появился ребенок. Счастливые родители постоянно радуют украинцев новыми кадрами с малышом и делятся многим интересным в Инстаграм.

На новом фото Никита показал себя с ребенком крупным планом.

"А что если?...", - написал Добрынин.

После этого главред уже был с белыми волосами.

"Дайте реакций, как вам? А?", - написал Никита.

После этого Добрынин показал, как год назад действительно красился в белый.

"Кстати, год назад у меня был такой эксперимент. На бали", - написал Никита.

"Написал и только потом понял, что с момента бали прошло 2 года", - подписал еще одно фото блогер.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина после рождения ребенка заговорила о разводе

А еще Politeka писала, что "Холостяк" Добрынин с Квитковой укатили из Украины, оставив ребенка на бабушку

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