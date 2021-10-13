Блогерка та дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка зовсім недавно стала мамою, поділилася з шанувальниками неприємним інцидентом.

Так, 23-річна Квіткова і її благовірний, залишивши тримісячного сина на бабусю, вирушили на кілька днів до Барселони (Іспанія), щоб побути тільки удвох. Однак, подорожі передувала неприємна подія, що трапилася з Дашею, про що вона і розповіла в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Дівчина показала опіки на руці й повідомила, звідки вони взялися.

"Я так боялася залишити сина, що перед відльотом, через нерви, схопила (випадково) рукою гарячу плойку", - поділилася дружина "Холостяка".

Мабуть, красивий міський пейзаж і увага коханого затьмарили відчуття болю і дискомфорту, так як в подальших "сторіз" Квіткова жодного разу не згадала поранення, а тільки насолоджувалася нескінченними прогулянками по іспанських вуличках.

"Ми дуже багато гуляли, по 15 км на день, - розповіла Даша. - Намагалися зрозуміти причини і мотиви поведінки один одного, а не тільки відстоювати свої вимоги".

Відзначимо, недавно з Квітковою сталася ще одна біда. На зйомках їй занесли інфекцію в око. Поки вона лікувалася, з малюком сидів її чоловік.

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