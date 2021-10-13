Блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая совсем недавно стала мамой, поделилась с поклонниками неприятным инцидентом.

Так, 23-летняя Квиткова и ее благоверный, оставив трехмесячного сына на бабушку, отправились на несколько дней в Барселону (Испания), чтобы побыть только вдвоем. Однако, путешествию предшествовало неприятное событие, случившееся с Дашей, о чем она и рассказала в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Девушка показала ожоги на руке и сообщила, откуда они взялись.

"Я так боялась оставить сына, что перед отлетом, из-за нервов, схватила (случайно) рукой горячую плойку", - поделилась жена "Холостяка".

По-видимому, красивый городской пейзаж и внимание любимого затмили ощущение боли и дискомфорта, так как в дальнейших "сториз" Квиткова ни разу не упомянула ранение, а только наслаждалась бесконечными прогулками по испанским улочкам.

"Мы очень много гуляли, по 15 км в день, - рассказала Даша. - Пытались понять причины и мотивы поведения друг друга, а не только отстаивать свои требования".

Отметим, недавно с Квитковой произошла еще одна беда. На съемках ей занесли инфекцию в глаз. Пока она лечилась, с малышом сидел ее муж.

Напомним, Квиткова после рождения ребенка заговорила о разводе: "Я решила оставить…"

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