Головний герой шоу "Холостяк" Микита Добринін показав своїй стиль і поділився історією, як формував свій модний гардероб.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий і шоумен Микита Добринін, який був головним героєм одного з сезонів шоу" Холостяк", поділився у своєму Instagram чарівними фотографіями в стильних і зручних луках, а в підписі до публікації розповів про свій гардероб.

На знімках Микита позує в різних локаціях і нарядах. У його образах є стильні піджаки, штани, водолазки, жилетки і багато іншого. За словами шоумена, одяг повинен бути не тільки красивим і стильним, але і зручним.

"Раніше у мене була проблема - не міг впровадити тренди у свій стиль. Тепер складаю такі круті образи, що нереально зупинитися на одному. Сьогодні чоловіча мода тісно межує зі зручністю - жилети, водолазки, денім. Трендово одягнутися можна не тільки на роботу, але і для прогулянок по місту. Гірчичний і хакі - кольори сезону", - поділився Добринін.

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