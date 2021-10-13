Главный герой шоу "Холостяк" Никита Добрынин показал своей стиль и поделился историей, как формировал свой модный гардероб.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий и шоумен Никита Добрынин, который был главным героем одного из сезонов шоу "Холостяк", поделился в своем Instagram очаровательными фотографиями в стильных и удобных луках, а в подписи к публикации рассказал о своем гардеробе.

На снимках Никита позирует в разных локациях и нарядах. В его образах есть стильные пиджаки, брюки, водолазки, жилетки и многое другое. По словам шоумена, одежда должна быть не только красивой и стильной, но и удобной.

"Раньше у меня была проблема – не мог внедрить тренды в свой стиль. Теперь составляю такие крутые образы, что нереально остановиться на одном. Сегодня мужская мода тесно граничит с удобством – жилеты, водолазки, деним. Трендово одеться можно не только на работу, но и для прогулок по городу. Горчичный и хаки – цвета сезона", - поделился Добрынин.

Напомним, Жена "Холостяка" Добрынина, показав ожоги, призналась, что произошло: "Я так боялась...".

Как сообщала Politeka, Жена "Холостяка" Добрынина после рождения ребенка заговорила о разводе: "Я решила оставить…".

Также Politeka писала, что "Холостяк" Добрынин с Квитковой укатили из Украины, оставив ребенка на бабушку: неожиданные кадры.