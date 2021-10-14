Блогерша Даша Квіткова, дружина "Холостяка" Микити Добриніна, показала малюка і свого чоловіка, розповівши про важливу дату сьогодні.

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова перемогла на шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Пара після проекту зустрічалася довго час, а нещодавно офіційно оформили стосунки. Даша завагітніла, а кілька місяців тому народила малюка. Блогерка також веде сторінку в Instagram, де розповідає про дитину і сім'ю.

"Наша тримісячна найкраща людина на світі.

Велике маленьке щастя", - написала Квіткова під фотографією.

Фанати поставили понад 67 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як же на вас схожий", " на маму більше схожий))", "Дашенька, дуже схожий на Вас", " вітаю! Нехай росте здоровий"," Хороший який хлопчик, Солодкий"," такий солодкий малюк","дуже хороший хлопчик".

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