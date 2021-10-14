Блогерша Даша Квиткова, супруга "Холостяка" Никиты Добрынина, показала малыша и своего мужа, рассказав о важной дате сегодня.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова победила на шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Пара после проекта встречалась долго время, а недавно официально оформили отношения. Даша забеременела, а несколько месяцев назад родила малыша. Блогерша также ведет страничку в Инстаграм, где рассказывает о ребенке и семье.

"Наш трехмесячный лучший человек на свете.

Большое маленькое счастье", - написала Квиткова под фотографией.

Фанаты поставили более 67 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как же на вас похож", "На маму больше похож))", "Дашенька, очень похож на Вас", "Поздравляю! Пусть растет здоровый", "Хороший какой мальчик, сладкий", "Такой сладкий малыш", "Очень хороший мальчик".

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