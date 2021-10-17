Блогер и жена бывшего "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова честно показывает, как пытается привести фигуру в порядок, после того, как набрала много лишних килограмм за беременность.

Даша Квиткова прославилась благодаря шоу «Холостяк» и начала активно вести Инстаграм, а также рассказывать о своей жизни после проекта с Никитой Добрыниным. Теперь девушка считается успешным блогером, а за ее историями следит множество украинцев.

Сейчас Квиткова активно занимается уходом за собой, так как желает быть снова в форме после рождения сына. Девушку смущает то, как теперь выглядит ее фигура и как она изменилась после девяти месяцев.

Теперь Даша ходит на массаж, делает массаж также дома, начала тренироваться и изменила свое питание.

«Это я в шоке, 20-го летим вместе на море…» - высказалась девушка в Стори.

Отметим, в сети пользователи часто напоминают девушке о проекте, спрашивают ее мнение о новых участниках и задают личные вопросы. Привыкла также Квиткова рассказывать о себе.

Недавно девушка решила показать фигуру в топе и лосинах, подметив, что все еще активно приводит фигуру в порядок после рождения сына. За время беременности Даша набрала практически тридцать килограмм. До беременности Квиткова весила 53 кг, а перед родами рассказала, что цифра в 82 кг повергла ее в шок.

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