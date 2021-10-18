Жена бывшего «Холостяка», телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, заговорила об ошибках в воспитании маленького сына.
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм блогерша рассказала об этом, а также пожаловалась на уставшее состояние и плаксивое настроение в реальной жизни.
«В реальной жизни нет фильтров, масок и функции «перемотки». Когда-то проект помог мне принять свою «неидеальность», но после родов — это прям сверхзадача. Очень сложно принять тело, уставшее состояние, плаксивое настроение и какие-то ошибки в воспитании Льва», - написала Даша, которая любит делится своим опытом материнства.
Квиткова говорит, что комплименты мужа помогают ей принять свою внешность после родов, а рассказы мамы – смирится с родительской неидеальностью.
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«Уставшее состояние — бич всех мамочек.
Я не жалуюсь, просто хочу поддержать всех тех, кто тоже переживает подобные эмоции🙏», - продолжила она.
Она посоветовала своим подписчицам закапываться в проблемы, а попросить близких о поддержке и брать контроль над ситуацией в свои руки.
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