Жена бывшего «Холостяка», телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, заговорила об ошибках в воспитании маленького сына.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм блогерша рассказала об этом, а также пожаловалась на уставшее состояние и плаксивое настроение в реальной жизни.

«В реальной жизни нет фильтров, масок и функции «перемотки». Когда-то проект помог мне принять свою «неидеальность», но после родов — это прям сверхзадача. Очень сложно принять тело, уставшее состояние, плаксивое настроение и какие-то ошибки в воспитании Льва», - написала Даша, которая любит делится своим опытом материнства.

Квиткова говорит, что комплименты мужа помогают ей принять свою внешность после родов, а рассказы мамы – смирится с родительской неидеальностью.

«Уставшее состояние — бич всех мамочек.

Я не жалуюсь, просто хочу поддержать всех тех, кто тоже переживает подобные эмоции🙏», - продолжила она.

Она посоветовала своим подписчицам закапываться в проблемы, а попросить близких о поддержке и брать контроль над ситуацией в свои руки.

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