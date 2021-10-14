Известная блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова решила показать, как теперь выглядит ее фигура послле беременности, за время которой она набрала практически тридцать килограмм.

Даша Квиткова стала активным пользователем сети после победы на проекте. Теперь, когда она с Никитой живет в браке и растит новорожденного сына, она не желает вспоминать начало их отношений на шоу, говоря, что у них есть новое будущее.

Тем не менее, в сети пользователи часто напоминают девушке о проекте, спрашивают ее мнение о новых участниках и задают личные вопросы. Привыкла также Квиткова рассказывать о себе.

Недавно девушка решила показать фигуру в топе и лосинах, подметив, что все еще активно приводит фигуру в порядок после рождения сына. За время беременности Даша набрала практически тридцать килограмм. До беременности Квиткова весила 53 кг, а перед родами рассказала, что цифра в 82 кг повергла ее в шок.

Тем не менее, Даша мыслит позитивно, рассказывает, как ухаживает за собой и как желает вернуться к привычным параметрам.

Также Даша в Инстаграм немало удивила постом, когда внезапно заговорила о разводе в первый год жизни с ребенком. Даша призналась, что у них с Никитой тоже был момент кризиса в отношениях, но им удалось уберечь свои чувства и семью.

"Так много откликов на эту тему в директе, что я решила оставить это в посте. Развод после рождения первого ребёнка - довольно распространенная картина. После рождения малыша отношения в паре переходят на новый уровень. (из парных — в отношения троих)", - написала девушка.

Напомним, "Холостяк" Никита Добрынин с Дашей Квитковой укатили из Украины, оставив ребенка на бабушку: неожиданные кадры появились в сети.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Никита Добрынин признался, чему им с женой Дашей Квитковой пришлось учиться заново после рождения сына: "С нами случился...".

Также Politeka писала, что Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Квиткова рассказала Кате Осадчей, как муж уехал от нее: "Умоляла остаться...".