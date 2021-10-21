Украинский теле- и радиоведущий, бывший герой шоу "Холостяк" Никита Добрынин, попал в интересную ситуацию, связанную с телефоном жены Даши Квитковой.
Никита Добрынин продолжил строить отношения после завершения проекта, пишет Politeka.net. Пара поженилась, а недавно стала родителями сына Льва.
Сейчас семья отдыхает в Турции, где с ними произошел интересный случай, после которого Никита и Даша устроили "разборки" прямо на улице.
Как оказалось, Никита Добрынин забыл телефон жены на шезлонге.
"В первый же день, в первые же часы на нашем отдыхе, мы практически потеряли Дашин новый 13-ый "Айфон"", - рассказал Добрынин с улыбкой на лице.
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На что Даша уточнила, что это Добрынин оставил мобильный на лежаке: "Это сделал ты!".
"Я шел с пляжа и не знал, что рядом лежит ее телефон и просто ушел", - рассказал телеведущий.
В это время Квиткова ушла в номер, переодевать ребенка.
Пара делала запись, когда быстро шла к шезлонгам, в итоге телефон был там, где его оставили.
"Как можно было этого не заметить? Он просто лежит. Как можно было этого не заметить... дарил бы новый", - с улыбкой произнесла Даша, показывая на "Айфон".
Добрынин согласился, что действительно в случае потери подарил бы жене новый мобильный.
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