Украинский теле- и радиоведущий, бывший герой шоу "Холостяк" Никита Добрынин, попал в интересную ситуацию, связанную с телефоном жены Даши Квитковой.

Никита Добрынин продолжил строить отношения после завершения проекта, пишет Politeka.net. Пара поженилась, а недавно стала родителями сына Льва.

Сейчас семья отдыхает в Турции, где с ними произошел интересный случай, после которого Никита и Даша устроили "разборки" прямо на улице.

Как оказалось, Никита Добрынин забыл телефон жены на шезлонге.

"В первый же день, в первые же часы на нашем отдыхе, мы практически потеряли Дашин новый 13-ый "Айфон"", - рассказал Добрынин с улыбкой на лице.

На что Даша уточнила, что это Добрынин оставил мобильный на лежаке: "Это сделал ты!".

"Я шел с пляжа и не знал, что рядом лежит ее телефон и просто ушел", - рассказал телеведущий.

В это время Квиткова ушла в номер, переодевать ребенка.

Пара делала запись, когда быстро шла к шезлонгам, в итоге телефон был там, где его оставили.

"Как можно было этого не заметить? Он просто лежит. Как можно было этого не заметить... дарил бы новый", - с улыбкой произнесла Даша, показывая на "Айфон".

Добрынин согласился, что действительно в случае потери подарил бы жене новый мобильный.

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