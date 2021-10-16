Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, показала кадры из клиники и рассказала, зачем туда пришла.

Блогерша Даша Квиткова и ее муж телеведущий Никита Добрынин совсем недавно стали родителями мальчика, пишет Politeka.net. Сына они назвали Львом, и сейчас часто делятся о нем интересной информацией.

В частности, в новых сторис родители отнесли малыша в клинику.

"Нашему маленькому человеку три месяца и мы приехали на плановый осмотр", - поделилась блогерша.

В подписи звезда рассказала, что они посетили офтальмолога, который следит за конъюнктивитом и глазками детей.

Позже Даша показала малыша после процедуры.

"Ему закапали капельки, сейчас мы 15 минут гуляем, и потом смотрим на наши глазки", - рассказала жена Добрынина.

"Наш маленький и самый лучший человек", - написала звезда.

А далее звезда показала, как она проводит время с сыном дома пока мужа нет.

"Пока наш главный мужчина уехал на тренировку, мы остались вдвоем) Так проходит мое любимое время", - рассказала Квиткова, и рассказала, что планирует поменять малышу подгузники.

Отметим, Даша Квиткова и Никита Добрынин стали родителями 13 июля 2021 года, а спустя неделю пара уже крестила малыша.

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