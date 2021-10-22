Відома українська співачка, солістка KAZKA і учасниця "Танців з зірками" Олександра Зарицька підкорила видом на червоній доріжці, похвалившись своєю фігурою.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram 29-річна Зарицька опублікувала серію фото, зроблених під час конкурсу «Міс Україна». Для світського заходу артистка вибрала яскравий синій плащ з латексу. Під час підготовки до «Танців з зірками» Зарицька сильно схудла. Тому тепер фігуриста красуня може похвалитися своїми формами в пікантних нарядах. При тому, що раніше вона віддавала перевагу об'ємним сукням.

На фото Зарицька позувала зі своїм колективом, а також з продюсером групи Юрієм Нікітіним і його дружиною Ольгою Горбачовою.

"Вчора наша банда відвідала @missukraine_official. Пройшлися по червоній доріжці і виконали пісню "М'ята", - підписала фото Зарицька.

У коментарях Зарицькій залишили масу приємних слів.

"Яка красуня", «Люблю», «Виглядаєш чудово», «Ти просто казка», "розкіш", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Зарицька розповіла, з ким дружить із суперників на танцювальному шоу: "знайомимо вас..".

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