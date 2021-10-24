Українські зіркові красуні розповіли про свій перший досвід носіння білизни, зокрема, бюстгальтера-хто, як і коли купував свої перші ліфчики.

Як повідомляє Politeka.net, українські знаменитості в програмі "Зірковий шлях"розповіли про те, якими були їхні перші бюстгальтери.

Так, співачка і телеведуча Оля Цибульська поділилася, що попросила маму купити їй ліфчик після того, як у її подруги виросли груди і вона почала використовувати цей предмет гардероба. "Я помітила, що у Оленки за літо виросли, а у мене немає. Я прийшла додому, розплакалася, і мама пішла в той же день в магазин, купила мені бюстгальтер з пуш-апом, принесла його, синього кольору, як зараз, пам'ятаю", - поділилася Цибульська.

Про свій перший бюстгальтер пам'ятає і співачка Слава Камінська, вона взяла його у мами і напхала туди поролонові підплічники. "Я його поцупила у мами і напхала туди два підплічники. Ну не було у мене грудей, ну що я могла зробити. А так хотілося. Дівчатка ходили вже всі з ліфчиками, а у мене нічого не було", - розповіла Камінська.

А ось хореограф Ілона Гвоздьова розповіла, що взагалі не розуміє, навіщо дівчата носять бюстгальтера. "Я вам скажу, я не те щоб їх не люблю, просто вони, на жаль, мені не дуже потрібні", - з іронією говорить Ілона.

Тим часом співачка Світлана Тарабарова зізналася, що не пам'ятає, яким був її перший бюстгальтер. Однак пригадує, що брала його у своєї сестри.

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