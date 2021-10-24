У Злати Огневич на проекті «Холостячка» відбулося індивідуальне побачення з 41-річним бізнесменом Олегом Плахотнюком, в ході якого глядачі дізналися маленьку пікантну особливість.

Бізнесмен з Хмельницького Олег Плахотнюк має намір йти до кінця. Він потрапив до числа щасливчиків, які продовжать участь у шоу.

41-річний чоловік помічає все, що пов'язано зі Златою Огневич. Так, під час індивідуального побачення Олег зізнався, що має таку ж саму родиму пляму на грудях, як у Злати. Відео оприлюднив канал СТБ в Instagram, передає Politeka.net.

На кадрах можна побачити, як головна героїня проекту без сорому показала пляму, після чого Плахотнюк також продемонстрував пікантну особливість.

Крім того, з'ясувалося, що Олег і Злата народилися в одному місті, більше того, їхні батьки мають однакові професії.

« А ви також підмічаєте маленькі збіги та схожості зі своєю половинкою, вбачаючи в них "знак від всесвіту?" ,- йдеться у підписі.

Відзначимо, що Олег Плахотнюк є власником власного фітнес-клубу, а в минулому чоловік професійний гравець в регбі.

Раніше Politeka писала, що Огневич зізналася, що думає про першу «Холостячку»: «Ксенія Мішина...»

Нагадавши, Еллерт, Рибак та інші кавалери Мішиної зібралися разом заради "Холостячки 2": "Ох вже ця..."

A ще Politeka повідомляла, що серед женихів" Холостячки "Злати Огневич назвали найдостойнішого: "схожий на Саню Еллерта"