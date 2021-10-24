У Злати Огневич на проекті «Холостячка» відбулося індивідуальне побачення з 41-річним бізнесменом Олегом Плахотнюком, в ході якого глядачі дізналися маленьку пікантну особливість.
Бізнесмен з Хмельницького Олег Плахотнюк має намір йти до кінця. Він потрапив до числа щасливчиків, які продовжать участь у шоу.
41-річний чоловік помічає все, що пов'язано зі Златою Огневич. Так, під час індивідуального побачення Олег зізнався, що має таку ж саму родиму пляму на грудях, як у Злати. Відео оприлюднив канал СТБ в Instagram, передає Politeka.net.
На кадрах можна побачити, як головна героїня проекту без сорому показала пляму, після чого Плахотнюк також продемонстрував пікантну особливість.
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Крім того, з'ясувалося, що Олег і Злата народилися в одному місті, більше того, їхні батьки мають однакові професії.
« А ви також підмічаєте маленькі збіги та схожості зі своєю половинкою, вбачаючи в них "знак від всесвіту?" ,- йдеться у підписі.
Відзначимо, що Олег Плахотнюк є власником власного фітнес-клубу, а в минулому чоловік професійний гравець в регбі.
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