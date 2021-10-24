Син легендарного українського танцюриста Григорія Чапкіса Грег після вдалого досвіду з постановкою танцю для "Танців з зірками" заговорив про повернення на українське шоу.
Як пише Politeka.net, 42-річний Грег Чапкіс, як і його покійний батько, займається танцями. Однак, живе хореограф в США, де працює у власній танцювальній школі. За життя Григорія Чапкіса Грег з'являвся в ефірі "Танців", займаючи місце в журі поруч з батьком.
У новому сезоні українського танцювального проекту, який став першим після смерті Чапкіса-старшого, Грег також погодився взяти участь в одному з ефірів. Він став хореографом, який поставив танець Костянтину Войтенко та Роксоляни Маланчук.
У новому пості на своїй сторінці в Instagram Грег зізнався, що йому дуже сподобався цей досвід, а також зазначив, що хотів би попрацювати з творцями шоу в майбутньому.
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"Я такий радий, що отримав можливість залишити слід на «Танцях з зірками» - шоу, яке так любив мій батько. Дякую, Володимир Завадюк, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук за цю можливість. Сподіваюся попрацювати з вами знову дуже скоро", - написав Чапкіс.
Судячи з усього, він не виключає можливості свого повернення на шоу, а значить і в Україну.
Нагадаємо, Чапкіс дочекався захоплених оплесків на шоу, де блищав його батько.
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