Сын покойного украинского хореографа, почетного судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса, вернулся в Украину, появившись в эфире популярной программы.

Сын Григория Чапкса, Грег, уже много лет живет в США, передает Politeka.net. Артист основал свою компанию "Chapkis Dance" в 2004 году, которая набрала популярность по всему миру, и у нее имеются три филиала в США, Италии и Украине.

На днях Грег Чапкис прилетел в Украину, где сделал постановку номера актера Константина Войтенко для шестого эфира шоу "Танці з зірками".

Интересно, что очередной выпуск был посвящен кумирам участников. Звезды проекта делились историями, рассказывали о людях, которые вдохновляли их на жизненном пути. Так, актер Константин Войтенко признался, что Григорий Чапкис был для него таким. Специально ради Константина Грег прилетел в Украину из США.

В своем посте Грег Чапкис опубликовал несколько фото с эфира, на котором получил восхищенные аплодисменты.

"Миссия выполнена ☑️ спасибо", - написал он в посте.

За три часа публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев:

"🇺🇦👍💥 ваше участие в программе очень приветствую!!! ✌☺", "❤️❤️ Моя безумная трудолюбивая любовь ❤️❤️ Так горжусь тобой!!! Ты такой невероятно талантливый 🔥🔥🔥", "🔥🔥🔥 Браво".

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