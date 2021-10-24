Сын легендарного украинского танцора Григория Чапкиса Грэг после удачного опыта с постановкой танца для «Танців з зірками» заговорил о возвращении на украинское шоу.

Как пишет Politeka.net, 42-летний Грэг Чапкис, как и его покойный отец, занимается танцами. Однако, живет хореограф в США, где работает в собственной танцевальной школе. При жизни Григория Чапкиса Грэг появлялся в эфире «Танців», занимая место в жюри рядом с отцом.

В новом сезоне украинского танцевального проекта, который стал первым после смерти Чапкиса-старшего, Грэг также согласился принять участие в одном из эфиров. Он стал хореографом, который поставил танец Константину Войтенко и Роксоляне Маланчук.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Грэг признался, что ему очень понравился этот опыт, а также отметил, что хотел бы поработать с создателями шоу в будущем.

«Я так рад, что получил возможность оставить след на «Танцях з зірками» - шоу, которое так любил мой отец. Спасибо, Владимир Завадюк, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук за эту возможность. Надеюсь поработать с вами снова очень скоро», - написал Чапкис.

Судя по всему, он не исключает возможности своего возвращения на шоу, а значит и в Украину.

Напомним, Чапкис дождался восхищенных аплодисментов на шоу, где блистал его отец.

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