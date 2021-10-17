Сын легендарного хореографа Григория Чапкиса Грэг, который недавно выступил на шоу "Танці з зірками", засветился в компании девушек-танцовщиц в открытых нарядах.

Как передает Politeka.net, Григорий Чапкис известен как украинский танцор, хореограф, и судья популярного проекта "Танці з зірками". 13 июня стало известно о смерти 91-летнего хореографа. О трагедии сообщил его сын - Грег. Как известно, 42-летний мужчина пошел по стопам своего легендарного отца, основав в Сан-Франциско, США, свою танцевальную школу Chapkis Dance.

Так, на этот раз Грэг Чапкис опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадре - сын Чапкиса сидит среди множества танцовщиц в открытых нарядах. Под фото он поблагодарил девушек

"Прекрасные времена с удивительно талантливыми людьми. Благодарен за такие моменты", - обратился к танцовщицам Грэг Чапкис.

Поклонники оставили множество комментариев под фото для Грэга Чапкиса: "Огонь", "Прожигайте жизнь", "Красивая хореография, как всегда впечатляющая".

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