В семье покойного судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса сегодня праздник, один из внуков легендарного хореографа принимает поздравления.

Так, свое 13-летие отмечает 15 октября внук Григория Николаевича Николи, который живет вместе с родителями (единственным сыном Чапкиса Грэгом и его женой Эмбер) в Сан-Франциско, США. Трогательные фото опубликованы в Инстаграм, передает Politeka.net.

Грэг тепло обратился к сыну, признавшись, как сильно его любит:

"Я хочу успеть поздравить моего первенца Николи с 13-летием. Не могу поверить, что ты уже подросток. Я так горжусь тобой. Ты такой умный и невероятно талантливый. Мне грустно, что ты так быстро взрослеешь, но я очень хочу увидеть, каким ты будешь дальше. Папа тебя очень любит ❤️ #NikoliChapkis #chapkisFamily".

Свои поздравления оставила и мама мальчика, невестка Чапкиса: "У меня официально подросток! С 13-м Днём Рождения! Я так сильно тебя люблю!!! Ты заставляешь меня гордиться тем, что я твоя мама 🥰❤️".

Пользователи присоединились к поздравлениям в комментариях:

"Фантастические фото😇🙏"

"Блин, время летит! 😱 С ДР, Николи!!! ❤️🥳🎉"

"Пусть начнется юношеское веселье! С Днем Рождения, Николи!"

"🤭 13?! Почему время летит так быстро 😭😭😭 с днем рождения, принц!"

Отметим, Григория Чапкиса не стало 13 июня этого года, его похоронили на Байковом кладбище в Киеве. На днях его сын принял участие в очередном сезоне "Танців з зірками", в выпуске, посвященном памяти отца.

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